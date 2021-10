Eric Deflandre limogé de son poste au Standard: "Je ne m'y attendais pas"

Mbaye Leye n'est plus l'entraîneur du Standard de Liège depuis lundi. Ses adjoints Patrick Asselman (T2) et Eric Deflandre (T3) ont également dû quitter le navire à la dérive.

Les entraînements seront assurés par Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse et Réginal Goreux d'ici la nomination du nouveau coach.

Présent depuis 7 ans au Standard en tant qu'entraîneur adjoint, Eric Deflandre a été surpris d'être limogé. "La raison est que la direction voulait repartir sur une toute nouvelle dynamique", a-t-il expliqué à notre micro. "J'étais là depuis 7 ans et même si je faisais très bien mon travail, et qu'ils étaient satisfaits de moi, ils voulaient cette nouvelle dynamique. Ils m'ont dit des choses positives. Il faut accepter cette décision. Il y a de la déception car je ne m'y attendais pas. Je crois que les derniers résultats et les supporters sur le terrain a motivé la direction à faire des choix plus rapides et drastiques."