Eupen arrache l'égalisation à Saint-Trond dans les arrêts de jeu

Saint-Trond et Eupen ont partagé l'enjeu 1-1 lors de la rencontre d'ouverture de la 13e journée de championnat. Les Canaris ont ouvert la marque grâce à un autogoal de Rune Paeshuyse (20e) et les Pandas ont égalisé par Milos Pantovic (90e+4). Au classement, Saint-Trond est 8e (17 points) et Eupen 10e (14 points).