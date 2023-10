Eupen met fin à une série de six défaites et bat un Charleroi peu convaincant

En déplacement à Eupen, le Sporting de Charleroi s'est incliné (2-0) et n'a pas réussi à confirmer sa bonne forme après ses deux succès de rang (face à l'Antwerp et au RWDM). Au classement, et après avoir enchaîné six défaites de rang, Eupen retrouvait donc la voie du succès et une 10e place avec 13 points, à égalité avec les Zèbres, 11es.