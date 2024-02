Eupen recrute un international indonésien, Westerlo s'offre un milieu offensif polonais

Eupen a recruté l'international indonésien Shayne Pattynama. L'arrière-gauche de 25 ans arrive en provenance de Stavanger, en Norvège, et a signé un contrat jusqu'en 2026, a annoncé le club jeudi.

Pattynama est né aux Pays-Bas, où il a été formé à l'Ajax et à Utrecht. Il a ensuite rejoint la Norvège. Le latéral compte six présences en équipe nationale. Il a participé à la Coupe d'Asie des Nations.

Westerlo a annoncé l'arrivée de Karol Borys en provenance de Slask Wroclaw, leader du championnat de Pologne. Le milieu offensif polonais, 17 ans, s'est engagé pour deux ans et demi. Il avait débuté au plus haut niveau à l'âge de 15 ans, ce qui fait de luis le quatrième plus jeune joueur de l'histoire de la Ekstraklasa.