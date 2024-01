Eupen valide sa victoire sur le terrain du RWDM à l'issue des six dernières minutes

Interrompue dimanche à six minutes du terme, la rencontre entre le RWDM et Eupen s'est terminée mercredi. Les germanophones, qui menaient 0-1 au moment de l'interruption, ont validé leur victoire au stade Edmond Machtens.

Les six dernières minutes de cette rencontre n'ont pas permis aux Molenbeekois d'inverser la tendance. Le but de Renaud Emond inscrit dimanche a donc suffi aux Pandas pour s'imposer et remonter à la 14e place avec 18 points, 3 de moins que le RWDM, 13e.

Dimanche soir, l'arbitre Nathan Verboomen avait interrompu une première fois la rencontre à la 84e minute après que des spectateurs ont lancé des pétards sur le terrain depuis les tribunes. Les deux équipes sont remontées sur le terrain après une interruption d'une vingtaine de minutes mais n'ont pas tardé à retourner aux vestiaires à la suite de nouveaux jets de pétards. L'arbitre renvoyait cette fois définitivement les 22 acteurs aux vestiaires.