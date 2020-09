Euro 2021: les Diablotins s'offrent l'Allemagne et prennent la tête de leur groupe

Déjà vainqueurs 2-3 en Allemagne en novembre 2019, les Diablotins ont signé une nouvelle victoire contre les Allemands, mardi à Louvain. Pour la première de Jacky Mathijssen à la tête de l'équipe nationale espoirs, la Belgique s'est imposée 4-1 et est passée en tête du groupe 9 des qualifications pour l'Euro 2021.



La Belgique a eu l'avantage d'affronter une équipe allemande réduite à dix dès la 19e minute après la carte rouge d'Amos Pieper. Sur le coup franc découlant de la faute, Mike Trésor Ndayishimiye a ouvert le score (0-1). Malgré son infériorité numérique, l'Allemagne est revenue à la marque avant la mi-temps grâce à un penalty de Lukas Nmecha, attaquant du Sporting d'Anderlecht, après une faute de Daouda Peeters (1-1, 31e) sur corner. Le second acte a vu la phalange de Jacky Mathijssen marquer à trois reprises. Buteur pour sa première avec les U21, le Brugeois Charles De Ketelaere a donné l'avantage aux Belges (1-2, 51e) avant que Mike Tresor Ndayishimiye n'inscrive un doublé sur un nouveau penalty (1-3, 59e). En fin de partie, Loïs Openda a scellé l'issue de la rencontre (1-4, 76e). Au classement, les Belges comptent 10 points après cinq journées et sont une longueur devant leur adversaire du jour. Ils aborderont ensuite trois matches face à des adversaires a priori moins coriaces: contre le pays de Galles (9 octobre), en Moldavie (13 octobre) et en Bosnie-Herzégovine (17 novembre). Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour l'Euro qui se jouera du 24 au 31 mars 2021 en Hongrie et en Slovénie.