La belle image: les joueurs de l'Union Saint-Gilloise fous de joie à l'annonce de la sélection de Dante Vanzeir chez les Diables (vidéo)

Roberto Martinez disait hier que la sélection de Dante Vanzeir est "une belle histoire du football belge". Effectivement, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise évoluait encore avec son club en D1B la saison dernière et le voilà en tête de la Pro League et sélectionné chez les Diables Rouges.

Une sélection qui a bien évidemment ravi le principal intéressé mais pas seulement. Dans une vidéo publiée en story du compte Instagram de Lazare Amani, autre joueur de l'Union, on peut voir que tout le vestiaire des Jaunes et Bleus a suivit avec attention l'annonce de la sélection de Roberto Martinez. Lorsque le coach espagnol prononce le nom de Dante Vanzeir, ses coéquipiers deviennent fous et commencent à célébrer cette sélection comme un seul homme.

Vanzeir lui-même viendra vite s'ajouter aux célébrations et prendre quelques photos avec ses amis et coéquipiers. Une vidéo qui montre l'excellente ambiance qui règne dans le vestiaire des leaders du championnat.

Avant de rejoindre les Diables, Vanzeir aura fort à faire ce soir (20h45) contre Charleroi. Un match particulier pour Felice Mazzu, l'entraineur de l'Union qui affrontera son ancien club où il est resté plusieurs années.

Les Diables se rassemblent pour affronter l'Estonie (13 novembre) et le Pays de Galles (16 novembre) dans les deux derniers matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022.