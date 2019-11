Facile vainqueur d'Ostende, le Club Bruges a surtout pensé à Galatasaray

Le Club Bruges a remporté au petit trot le match d'ouverture de la 16e journée du championnat de Belgique vendredi face à Ostende (2-0). Matz Rits (29e, 1-0) et Siebe Schrijvers (47e, 2-0) ont signé ce succès permettant aux Blauw & Zwart de compter 36 points, 8 de plus que La Gantoise (2e). Ostende, qui a été réduit à dix suite à l'exclusion de Ronald Vargas (36e), reste 14e (12 points).



Comme Ostende a joué sans véritable pointe, le Club Bruges a cherché dès les premières secondes à faire sauter la digue dressée par les Kustboys. Krépin Diatta a obligé William Dutoit à sortir les poings (6e). Le Sénégalais s'est ensuite promené dans la défense ostendaise mais sa passe en direction de Schrijvers a été interceptée (10e). Dans la foulée, le public a assisté à une séance de tirs mais Ruud Vormer a expédié le ballon dans les airs (11e), la reprise en un temps de Schrijvers est passée juste à côté (13e) tout comme le coup de tête de Hans Vanaken (17e). Alors qu'Ostende n'avait pas encore passé le milieu de terrain, Simon Mignolet a sorti d'un superbe réflexe une tête de Vargas (26e). Il y avait du but dans l'air et sur coup de coin botté par Vormer, Vanaken a expédié le ballon sur la transversale mais sur le rebond, Rits a ouvert la marque (29e, 1-0). Pour le Club Bruges, le match avait pris le bon pli d'autant que, sur intervention du VAR, Vargas a été exclu pour une faute sur Simon Deli (36e). Les Blauw & Zwart ont continué à gaspiller les occasions avant de doubler l'écart sur une partie de flipper: Vanaken a expédié sur Goran Milovic un ballon, qui a rebondi dans les pieds de Schrijvers (47e, 2-0). Bruges pouvait lever le pied et Philippe Clement en a profité pour préserver Diatta (59e), David Okereke (63e) et Vanaken (76e) en vue du déplacement capital à Galatasaray mardi en Ligue des Champions. Bien que l'orage soit passé, Ostende n'a pas tenté grand-chose si ce n'est une passe en profondeur d'Ari Skulason pour Indy Boonen, qui a failli placer le ballon au second poteau (77e).