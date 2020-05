Felice Mazzu est le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise

Felice Mazzu a été nommé entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, a annoncé dimanche le club bruxellois de Division 1B. L'ancien coach de Charleroi et Genk a signé un contrat d'une saison, avec une option pour une saison supplémentaire.



Felice Mazzu, 54 ans, remplace Thomas Christiansen, limogé vendredi. Christiansen, qui a les nationalités danoise et espagnole, avait rejoint le Parc Duden l'été dernier., signant alors un contrat de deux ans, avec une option sur une saison supplémentaire. L'ancien international espagnol a conduit l'Union à une quatrième place dans la première période et une troisième dans la seconde. Au classement général final de la D1B, l'Union a pris la quatrième place. Felice Mazzu était sans club depuis son départ de Genk en novembre. Il avait rejoint le club limbourgeois, tout juste sacré champion de Belgique, l'été passé, en remplacement de Philippe Clement, parti au FC Bruges. Il avait auparavant passé six saisons sur le banc de Charleroi.