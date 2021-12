Felice Mazzu rêve de devenir le sélectionneur des Diables Rouges

Felice Mazzu vit une saison exceptionnelle. À la tête de l'Union, il crée pour le moment la surprise de l'année en occupant la tête du championnat. Salué de toute part, notamment en recevant le trophée Raymond Goethals, Mazzu se prend à rêver d'une grosse promotion.

Interrogé par Sudinfo, il n'a pas caché qu'il avait une ambition : entraîner un jour les Diables Rouges. "Honnêtement, c’est la chose qui me ferait le plus plaisir !", a déclaré celui qui est aussi un consultant RTL Sport. Et si le poste venait à se libérer dans les prochains mois, Mazzu estime pouvoir espérer quelque chose. "Je pense en effet remplir certaines cases, pas toutes. Diriger un jour l’équipe nationale, ça trotte dans un coin de ma tête. Si je dois vraiment ambitionner quelque chose, ce serait cela. Le reste, peu importe", a précisé le coach.

Roberto Martinez sera à la tête de l'équipe nationale jusqu'en 2022, après la Coupe du Monde. Il n'a pas prolongé au-delà à ce stade.