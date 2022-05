Footballeur Pro de l'Année - Aline Zeler première "Légende de la Pro League" introduite au Hall of Fame

(Belga) Aline Zeler est la première "Légende de la Pro League" à rejoindre le Hall of Fame du championnat de Belgique de football. La Pro League l'a annoncé lundi lors de son gala annuel durant lequel elle attribue les récompenses pour la saison écoulée.

La Pro League a décidé de lancer son Hall of Hame à l'automne 2022. Pour être intronisé au Hall of Fame, il faut avoir disputé au moins 75 matchs officiels en première division belge, avoir joué après 1974 (date de création de la Pro League) et ne plus être actif en tant que footballeur professionnel dans aucun championnat. Aline Zeler, ancienne capitaine des Red Flames, inaugure cette récompense. "Personne ne peut nier son importance et sa contribution au football belge", a souligné la Pro League. "Elle est le symbole par excellence de l'énorme croissance du football féminin ces dernières années." Zeler a remporté neuf titres de championne de Belgique avec trois clubs différents : Saint-Trond, le Standard et Anderlecht. Elle a également remporté la BeNELeague avec les Rouches. Elle a totalisé 111 présences en équipe nationale et participé à l'Euro 2017, le premier tournoi international disputé par les Red Flames. Les dix prochains noms, choisis par les supporters sur base d'une liste établie par un panel d'anciens joueurs, d'entraineurs, de journalistes et d'autres observateurs du football, seront dévoilés durant l'automne. Ensuite, cinq icônes du football belge seront nommés chaque saison par le panel de la Pro League et deux autres seront ajoutées après le vote des fans. (Belga)