Footballeur Pro de l'Année - Paul Onuachu (Racing Genk) élu Footballeur pro de l'année

(Belga) Paul Onuachu (Genk) a été élu Footballeur pro de l'année lundi lors du gala de la Pro League, l'instance du football professionnel belge, au JAM Hotel à Bruxelles.

Meilleur buteur de la saison avec 33 buts au compteur, l'attaquant nigérian a formé un trio de feu chez les Limbourgeois avec Théo Bongonda et Junya Ito. Âgé de 26 ans, Onuachu a permis à Genk d'arracher la 2e place et terminer à hauteur du Club Bruges, champion, après des playoffs excellents (16/18). Le Nigérian succède au palmarès à Hans Vanaken (Club Bruges). Noa Lang (Club Bruges) et Raphael Holzhauser (Beerschot) étaient les deux autres nominés. (Belga)