Fracture de la main et saison terminée pour Jean Butez

Jean Butez doit mettre un terme à sa saison. Le gardien de but de l'Antwerp a été victime d'une fracture de la main lors du déplacement à Anderlecht samedi, a annoncé le club anversois lundi.

"Jean Butez s'est fracturé la main samedi lors du match contre Anderlecht à la suite d'un duel avec un joueur des Mauve et Blanc. L'opération a été effectuée dimanche à l'AZ Monica à Deurne. Notre gardien a débuté sa revalidation et ne jouera plus cette saison", ont écrit les champions en titre sur X (anciennement Twitter).

L'Antwerp a été battu 1-0 sur la pelouse d'Anderlecht samedi pour le match d'ouverture des Champions Playoffs de la Jupiler Pro League. Le matricule 1 occupe désormais la 4e place avec 26 points après le partage 1-1 du Club Bruges, 3e avec 27 points, au Cercle Bruges lundi. Les Anversois joueront aussi la finale de la Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise le 9 mai prochain.