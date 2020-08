L'homme d'affaires liégeois François Fornieri débarque dans le capital du Standard

François Fornieri, fondateur de la société pharmaceutique Mithra, entre au capital du Standard de Liège et en devient le coadministrateur délégué avec Bruno Venanzi, qui en reste le président. Le club liégeois l'a annoncé lundi.



"Contacté par ce dernier (Bruno Venanzi, ndlr) dans le cadre du projet immobilier (dans lequel il investit également), ce fervent supporter du club de longue date a vu plus loin et a décidé de s'engager à parts égales dans le club avec Bruno Venanzi", a indiqué le club dans un communiqué. "J'ai toujours déclaré ma flamme pour ma ville et le club des Rouches dont j'ai été abonné pendant de nombreuses années", a déclaré Fornieri.

"Je me réjouis de pouvoir désormais contribuer à accélérer son développement en compagnie de Bruno et son équipe". "Je suis très heureux que François me rejoigne dans l'actionnariat du club", s'est réjoui Venanzi. "Sa passion, son enthousiasme, sa vision et son expérience du monde des affaires seront des atouts indéniables dans le développement du Standard de Liège".

Le club précise que cette arrivée n'engendre aucun changement au niveau de la structure managériale. Mithra a été un des sponsors officiels du Standard durant de nombreuses années.