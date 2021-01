Frank Vercauteren a été "mis en quarantaine après ses obligations médicales" à l'Antwerp

L'Antwerp a réagi via un communiqué de presse mardi aux rumeurs ayant circulé dans les médias sociaux à propos de la période de quarantaine du nouvel entraîneur Frank Vercauteren revenu en jet privé de Russie mais aussi de six joueurs. Dieumerci Mbokani, Nana Ampomah, Guy Mbenza, Cristian Benavente, Martin Hongla et Junior Pius se sont rendus à l'étranger malgré des directives du club déconseillant clairement de quitter le pays.

L'Antwerp a confirmé qu'ils "devront passer un certain temps en quarantaine en fonction de leur date de retour". Il est plus que probable qu'ils ne seront pas disponibles pour le match de championnat au FC Malines dimanche. Le club anversois entend souligner qu'il applique correctement le protocole lié au coronavirus. Le club affirme qu'il "attache une grande importance à la responsabilité sociale, à la sécurité et à la santé" et suit aussi fidèlement que possible les règles du gouvernement et les protocoles convenus de la Pro League. Le nouvel entraîneur Frank Vercauteren a été "mis en quarantaine après ses obligations médicales et administratives qui vont de pair avec le début d'un nouvel emploi", a précisé la direction. "Il ne dirigera les d'entraînements ou ne prendra place sur le banc de touche que lorsque toutes les obligations auront été remplies".