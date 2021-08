Gaëtan Hendrickx quitte Charleroi pour Deinze

(Belga) Gaëtan Hendrickx quitte Charleroi pour s'engager avec Deinze, ont annoncé les deux clubs samedi. Il a signé un contrat de deux saisons avec une option pour une saison supplémentaire.

Hendrickx, 26 ans, était arrivé au Mambourg en 2016 en provenance de Saint-Trond. Il a joué 101 rencontres pour les Zèbres avec quatre buts et quatre assists au compteur. En janvier dernier, il avait été prêté à Courtrai pour six mois. "Le Staff, la direction et l'ensemble de la famille zébrée souhaitent bonne route à Gaëtan et le remercient pour tout ce qu'il a pu apporter au club durant ces nombreuses années", ont précisé les Carolos dans leur communiqué.