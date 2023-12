Genk domine la lanterne rouge Courtrai 4-0 et retrouve le top 5

Genk retrouve le top 5 à la 5e place avec 31 points, à égalité avec l'Antwerp, qui a partagé 1-1 face à Anderlecht plus tôt dans la soirée, et avec 1 point d'avance sur le FC Bruges, vainqueur 2-0 de La Gantoise dans l'après-midi. Courtrai, entraîné par Joseph Akpala qui assure l'intérim depuis le licenciement de Glen De Boeck, reste dernier avec 10 unités, à 3 points de l'avant-dernier, OHL.

Dominant les débats, avec une possession de balle tournant autour des 75%, Genk déroulait en seconde période, un deuxième acte qui vit les troupes de Wouter Vrancken plantaient trois nouveaux buts.

Yra Sor marqua le but du 2-0 à la 49e, cinq minutes avant que Paintsil ne s'offre un second but de la soirée pour porter la marque à 3-0. A l'heure de jeu, Bryan Heynen fit 4-0 sur un penalty accordé après que Mark Mampassi a accroché Alieu Fadera dans le rectangle.

Les 3 points assurés, Wouter Vrancken effectuait cinq changements au cours d'une dernière demi-heure de jeu qui ne changea rien au cours de la rencontre.