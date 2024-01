Genk et le RWDM s'inclinent en stage

Genk et le RWDM se sont tous les deux inclinés jeudi, respectivement face à Paderborn (2-1) et au FC Sarrebruck (4-1), deux clubs issus des divisions inférieures allemandes. Les Limbourgeois et les Bruxellois sont tous les deux en stage hivernal de préparation à la deuxième partie de saison en Espagne.

Genk refermait sa préparation par cette joute organisée en quatre périodes de 30 minutes afin d'offrir du temps de jeu à beaucoup de joueurs. Il y a deux jours, le Racing avait battu le FC Lugano, ancien adversaire de Bruges en Conference League, 4-0. Après cette défaite contre le 6e de D2 allemande, l'équipe fera son retour en Belgique vendredi. La compétition reprendra le 20 janvier avec un duel contre le Cercle Bruges.

Le RWDM a quant à lui fait fausse route contre un pensionnaire de D3 allemande, Sarrebruck. Malgré la lourde défaite, la rencontre aura offert ses débuts à la nouvelle recrue brésilienne Carlos Alberto, et marqué le retour dans le noyau de nombreux blessés absents depuis plusieurs mois. Mickael Biron, Sambu Marsoni et Alexis de Sart ont chacun foulé la pelouse. Le Martiniquais et le latéral n'avaient plus joué depuis le 1er octobre, alors que la dernière apparition de De Sart remonte au 2 septembre.