Genk peut faire une croix sur Wouter Vrancken, cité parmi les possibles successeurs de Felice Mazzu

Wouter Vrancken, cité parmi les possibles successeurs de Felice Mazzu à Genk, restera entraîneur du FC Malines, a indiqué le club malinois vendredi. Le coach de 40 ans a signé un nouveau contrat avec le 'Kavé'.



"Le fait qu'il soit sur les listes de Genk a été pour nous le signe qu'il fallait nous mettre à table avec notre entraîneur", indique Dieter Penninckx, le propriétaire du club. "Nous pouvons maintenant compter sur une collaboration à long terme. Wouter a fait un travail formidanle. Champion en D1B, vainqueur de la Coupe de Belgique et 3e après la phase aller en D1A, il faut le faire. Il est en outre très loyal envers le club. Il a été le premier à prolonger son contrat, que le club soit en D1A ou D1B. Nous voulons continuer avec Wouter dans le cadre de notre plan à long terme".

Ancien joueur du club, Wouter Vrancken, 40 ans, était devenu l'entraîneur du KV en août 2018 en remplacement de Dennis van Wijk. Il avait signé un contrat à durée indéterminée en mai dernier, alors qu'on ne savait pas encore si le club allait être sanctionné ou non dans le cadre du Football Gate. Malines partage avec le Standard la 3e place du championnat avec 27 points en 15 matches. Après la trêve internationale, les Sang et or recevront Zulte Waregem le 23 novembre pour le compte de la 16e journée de Pro League.