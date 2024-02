Genk reçoit l'Union en tête d'affiche d'une 24e journée aux enjeux multiples

Les autres clubs du top-6 ne seront pas épargnés. L'Antwerp (5e, 38 points) se déplacera à Bruges dimanche à 13h30 pour y affronter le Club (3e, 41 points) qui n'a plus été battu depuis 10 matches. Quant à Anderlecht, dauphin de l'Union avec 45 points et invaincu sur les 12 derniers matches avant de jouer Malines jeudi, il recevra La Gantoise (4e, 39 points), à 18h30. Les Buffalos ont souffert d'un mercato qui les a notamment vus se séparer de Gift Orban et Malick Fofana.

Samedi, c'est le RWDM (15e, 21 points) qui ouvrira le bal à 16h00 dans un duel pour le maintien contre le Standard de Liège (12e, 24 points). Les deux clubs ont rendu le plus mauvais bilan au cours des cinq dernières rencontres, avec respectivement 0 et 2 points récoltés. Suivront à 18h15 deux autres chocs de bas de classement, l'un entre la lanterne rouge Courtrai (16e, 15 points) et Charleroi (11e, 24 points), l'autre entre Westerlo (10e, 25 points) et Louvain (14e, 21 points).