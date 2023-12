Genk s'impose largement face à l'Antwerp à l'occasion de son match "sous réserve"

Genk s'est imposé face à l'Antwerp (3-0), à l'occasion de la 20e journée de championnat de Belgique, mardi. Dans un climat particulier et avec un enjeu "sous réserve", trois jours après le match qui a créé la polémique contre Anderlecht, les Limbourgeois ont réussi à dominer l'adversaire dans un duel crucial pour la course au top-6. Genk (34 points) passe en 4e position et double l'Antwerp (32 points), qui est désormais 6e.

Invaincus jusqu'alors au mois de décembre, les Anversois ont été cueillis à froid. Sur le flanc gauche, Fadera lancé par Kayembe a enrhumé Alderweireld pour s'offrir la voie royale vers le but. Entré dans la surface, le Gambien a frappé au premier poteau mal protégé par Butez et ouvert la marque (1-0, 10e). Genk s'est procuré quelques occasions, tandis que l'Antwerp n'est pas parvenu à pénétrer la surface limbourgeoise.

Les Anversois manquaient manifestement d'inspiration dans une rencontre sans grand spectacle, et Genk pouvait se permettre quelques offensives sans s'exposer à l'arrière. Après la reprise, les Limbourgeois ont poursuivi sur ce mode, et ils ont finalement réussi à se mettre à l'abri à un quart d'heure du terme. Comme Fadera face à Alderweireld, Sor a éliminé Vines et servi Arokodare dans les six mètres, lequel n'a eu qu'à conclure (2-0, 75e).