Petite pige en D1B: Guillaume Gillet s'engage avec Waasland-Beveren

Libre de tout contrat après son départ de Charleroi, le liégeois Guillaume Gillet, ancien international belge (21 sélections) prend donc la direction de Beveren, deuxième de Division 1B.



Un temps annoncé du côté de son RFC Liège natal, le milieu de terrain de 37 donc va donc faire une pige de 6 mois, sans option, du côté de Waasland-Beveren. L'objectif du club est clair : remonter le plus vite possible en D1A. Kévin Mirallas, également ancien Diable Rouge est aussi pisté par les jaunes et bleus.

Gillet a déjà eu l'occasion de s'entrainer avec ses nouveaux coéquipiers, actuellement en stage en Espagne.



La prochaine rencontre de championnat pour Waasland est prévue le dimanche 23 janvier face à Virton. Faux pas interdit face à la lanterne rouge pour toujours pouvoir espérer aller chiper le titre à Westerlo, solide leader de D1B avec 10 points d'avance.



Condamnés récemment pour des insultes à caractères anti-wallons, on espère que les supporters waaslandiens sauront apprécier leur nouvelle recrue liégeoise...