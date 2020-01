Hans Vanaken remporte le Soulier d'Or pour la 2e fois consécutive

La 66e édition du Soulier d'Or avait lieu mercredi soir à Puurs. Chez les hommes, c'est le le Brugeois Hans Vanaken qui a triomphé. Chez les dames, il s'agit de Tessa Wullaert.

Hans Vanaken est devenu le quatrième joueur de l'histoire à recevoir le Soulier d'Or deux années de suite, mercredi, à l'occasion du 66e gala, organisé à Puurs. Dieumerci Mbokani (Antwerp) a pris la deuxième place. Ruslan Malinovskyi, qui a été champion avec Genk, a complété le podium. L'Ukrainien était en tête à l'issue du premier tour de votes. Mais, parti à l'Atalanta durant l'été, il n'a pu prendre de point lors du second tour.

Tout le contraire de Vanaken. Le milieu de terrain brugeois a connu un début de saison exceptionnel. Avec 9 buts et 2 assists en 20 matchs de championnat, il a contribué grandement à la domination qu'exerce le Club Bruges sur le championnat.

Vanaken égale la performance de Paul Van Himst (1960 et 1961), Wilfried Van Moer (1969 et 1970) et Jan Ceulemans (1985 et 1986), seuls joueurs à avoir remporté le trophée deux années de suite. Van Himst (4 fois vainqueur), Van Moer (3) et Ceulemans (3) sont également les joueurs les plus titrés dans l'histoire du trophée.

Cela signifie aussi un quatrième sacre brugeois consécutif puisque les prédécesseurs de Vanaken au palmarès se nomment José Izquierdo (2016) et Ruud Vormer (2017). Le Club réalise ainsi une performance inédite. Anderlecht (1960-1962, 1991-1993 et 2010-2012), Malines (1987-1989) et le Standard (2007-2009) ont aligné trois victoires de suite.

Tessa Wullaert (Manchester City) a remporté le Soulier d'Or féminin pour la troisième fois de sa carrière. Wullaert, 26 ans, avait gagné ce trophée en 2016, lors de la première édition, et l'avait récupéré en 2018 après l'avoir laissé à Janice Cayman en 2017. Avec 220 points, Wullaert a devancé Cayman (168), qui évolue désormais à Lyon. L'Anderlechtoise Tine De Caigny (124) a pris la troisième place.

Sans surprise, Philippe Clement a été désigné Entraîneur de l'année. Champion de Belgique avec Genk la saison passée, Clement est cette saison en tête de la Jupiler Pro League avec le Club Bruges. Avec 776 points, Clement, 45 ans, a largement devancé l'entraîneur de l'Antwerp Laszlo Bölöni (169) et celui de La Gantoise Jess Thorup (147). Il succède au palmarès à son prédécesseur sur le banc brugeois, Ivan Leko.

Yari Verschaeren a été désigné Espoir de l'année. La pépite anderlechtoise, 18 ans, a été élue avec 320 points. Le Gantois Jonathan David (275 points) prend la deuxième place. Sander Berge (Genk) est troisième (252). Verschaeren ajoute ainsi un nouveau trophée à sa collection. Il avait déjà été désigné Espoir de l'année au gala du Footballeur Pro et à celui du Sportif belge de l'année. Verschaeren succès au palmarès au Brésilien Wesley Moraes (Club Bruges).

Simon Mignolet, dernier rempart du Club Bruges, a été désigné Gardien de l'année. Mignolet, 31 ans, a été préféré à Sinan Bolat (Antwerp) et Hendrik Van Crombrugge (Eupen puis Anderlecht). Le Diable Rouge est revenu cette saison en Belgique, qu'il avait quittée en 2010, en provenance de Liverpool. En 18 rencontres de championnat, il n'a pris que 7 buts et réussi 12 'clean sheets'. Il succède au palmarès au Croate Lovre Kalinic (La Gantoise), lauréat en 2017 et 2018 et désormais gardien d'Aston Villa.

Le Brugeois Clinton Mata a inscrit le but de l'année. Mata a été récompensé pour son missile des 25 mètres contre La Gantoise le 31 mars dernier. Le vainqueur a été désigné à l'issue d'un vote sur HLN.be. Mata a récolté 48,22% des suffrages, devançant Didier Lamkel Zé (Antwerp), deuxième avec 30,83%, et Emmanuel Dennis (20,95%).

Eden Hazard a été élu meilleur joueur belge évoluant à l'étranger. Le capitaine des Diables Rouges remporte ce trophée pour la troisième année consécutive. En 2019, Hazard a remporté l'Europa League avec Chelsea avant de signer au Real Madrid durant l'été. Avec 458 points, il a devancé Kevin De Bruyne (348) et Romelu Lukaku (248).