Hécatombe au Standard: six joueurs testés positifs au coronavirus

Six joueurs du Standard ont été testés positifs au Covid-19 lors des tests effectués avant le déplacement en Pologne pour affronter Lech Poznan en Europa League jeudi. Il s'agit de Collins Fai, Konstantinos Laifis, Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba. Le club l'a annoncé mardi.

"Ces joueurs ne feront donc pas partie de la délégation du Standard de Liège qui s'envolera pour la Pologne ce mercredi matin", a précisé le club liégeois.

Par rapport à la dernière série de tests, dont les résultats ont été annoncés dimanche dernier, Pavlovic, Sissako et Tapsoba sont toujours positifs. Shamir avait lui subi un premier test positif, annoncé le 24 octobre, mais n'apparaissait pas dans les résultats positifs révélés une semaine plus tard.

Viennent donc s'ajouter Fai et Laifis. Ce qui va fortement compliquer les plans de l'entraîneur Philippe Montanier en défense, où Zinho Vanheusden est écarté pour six mois en raison d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit.

Battu par les Rangers (0-2) et Benfica (3-0), le Standard abat déjà l'une de ses dernières cartes pour rester dans la course à la qualification jeudi. Poznan, tombeur de Charleroi en barrages, est également bloqué à 0. Benfica et les Rangers comptent eux le maximum de points, 6.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 4 novembre ?