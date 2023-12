Hein Vanhaezebrouck lauréat du Trophée Raymond Goethals

Hein Vanhaezebrouck, 59 ans, a remporté le Trophée en 2015, l'année du titre de La Gantoise. La saison passée, les Buffalos ont gagné les Europe Playoffs et atteint les quarts de finale de la Conference League, perdus contre West Ham, le futur vainqueur de la C4. Cette saison, le club gantois, battu 2-0 à Bruges dimanche, est 3e de la D1A avec 32 points en 18 matches. En Coupe d'Europe, les Gantois disputeront les barrages de la Conference League après avoir terminé 2e de leur groupe.

Will Still, l'entraîneur de Reims, et Wouter Vrancken, l'entraîneur de Genk, étaient les deux autres entraîneurs nommés.