Hein Vanhaezebrouck "surpris et fier" de remporter le trophée pour la deuxième fois

Hein Vanhaezebrouck est, après Felice Mazzu (2017 et 2021) et Philippe Clement (2018 et 2019), le troisième entraîneur à recevoir deux fois ce trophée décerné par un jury composé d'anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d'ex-lauréats de ce Trophée attribué depuis 2011, d'arbitres et de membres de l'organisation.

Vanhaezebrouck a été préféré à Wouter Vrancken, l'entraîneur de Genk, et Will Still, le coach de Reims, au terme d'un scrutin qui a été serré entre les deux premiers, selon les organisateurs.