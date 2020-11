JACKPOT pour Hendrik Van Crombrugge: le gardien d'Anderlecht prolonge et reçoit une belle augmentation

Anderlecht a beau faire des économies, il y a des gestes que le club ne peut pas refuser. Les Bruxellois ont ainsi fait un effort, selon le Nieuwsblad, pour convaincre Hendrik Van Crombrugge. Le gardien aurait prolongé jusqu'en 2025 en obtenant une énorme augmentation.

En effet, Van Crombrugge va dorénavant percevoir 1,5 million d'euros par an, ce qui fait de lui le troisième salaire du club. Il est devancé par Sambi Lokonga et Adrien Trébel, qui perçoivent respectivement 1,7 et 2,7 millions d'euros. Pour obtenir ce salaire, le joueur a profité de la vente de Jeremy Doku, parti à Rennes l'été dernier.

Un fameux jackpot pour le capitaine d'Anderlecht.

