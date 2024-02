Hugo Cuypers quitte La Gantoise et rejoint le Chicago Fire en MLS

Hugo Cuypers a signé au Chicago Fire en MLS, la ligue nord-américaine de football. L'attaquant quitte La Gantoise un an et demi après son arrivée chez les Buffalos, et a paraphé un contrat jusqu'en 2026 outre-Atlantique, avec une option pour une saison supplémentaire. Le club de l'Illinois a annoncé le transfert "le plus cher de son histoire" mardi sur les réseaux sociaux.