Ibrahima Cissé quitte Seraing pour la Russie et le FC Oural

(Belga) Ancien international belge espoirs et désormais international guinéen, Ibrahima Cissé a quitté le RFC Seraing pour le FC Oural, basé à Iekaterinbourg. Le club russe l'a annoncé jeudi, sans préciser la durée de son contrat.

Ce transfert intervient alors que la fédération russe de football a écopé de sanctions de l'UEFA et de la FIFA en raison de l'invasion russe en Ukraine. Les clubs locaux ne peuvent plus participer aux compétitions européennes et nombreux sont les joueurs qui ont quitté la Premier League russe. Cissé, actif depuis octobre 2020 chez les Métallos, a été formé au Standard de Liège. Il a quitté les Rouches pour Malines en 2014, avant de revenir en bord de Meuse deux ans après. Cissé a fait le bond vers l'Angleterre, où il a joué près de trois ans pour Fulham, jusqu'en février 2000. Il est resté libre jusqu'au moment de rejoindre le Pairay huit mois plus tard. (Belga)