Igor Thiago quittera le Club Bruges à la fin de la saison pour Brentford

"Nous avons engagé un joueur-clé pour un poste-clé. Thiago est un attaquant excitant qui correspond au rôle dans notre équipe. C'est un joueur qui travaille énormément et qui est très bon dans le pressing. Il est très bon dans le rectangle avec sa présence physique et peut faire le lien dans le jeu. Il progresse bien dans le championnat de Belgique, il a un gros potentiel et nous avons hâte de le voir dans un maillot rouge et blanc", a déclaré Thomas Frank, l'entraîneur des 'Bees', cité dans le communiqué.

Durant le mercato hivernal, Brentford avait été proche d'attirer un autre élément du Club Bruges avec Antonio Nusa. Selon les médias spécialisés, le transfert aurait capoté car les tests médicaux auraient révélé des problèmes au niveau du cartilage du genou droit.

Brentford occupe actuellement la 14e place en Premier League avec 25 points, six de plus qu'Everton, 18e et premier relégable.