Ivan Leko promet "un football proactif, avec de la passion et de l'énergie" au Standard

"Je suis très motivé et avec de la patience et du travail, je suis convaincu que nous pouvons produire du bon football et battre n'importe quel adversaire. Je vois du potentiel ici. Je connais la situation, cette saison, l'équipe ne se situe pas là où elle devrait être", a avancé le nouveau coach dans les travées de Sclessin. Il a promis un "football proactif, avec de la verticalité, de la passion et de l'énergie. Nous avons besoin de nous créer plus d'occasions et de marquer plus, mais aussi de défendre mieux", a-t-il concédé.

Durant la conférence de presse, le directeur sportif Fergal Harkin est aussi brièvement revenu sur le départ de Carl Hoefkens annoncé le 31 décembre dernier à la suite d'une série de résultats décevants. "Quand un coach s'en va, c'est un échec collectif. Le laisser partir a été une décision difficile, c'est quelqu'un qui a tout donné pour le club, mais c'était la bonne chose à faire, les résultaient n'étaient pas assez bons et le vestiaire ne le suivait plus", a-t-il confié.