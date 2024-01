Ivan Leko revient en Belgique et succède à Carl Hoefkens à la tête du Standard

Ivan Leko fait son retour en Belgique et succède à Carl Hoefkens à la tête du Standard, a communiqué le club liégeois jeudi. L'entraîneur croate a signé un contrat jusqu'en juin 2026 en bord de Meuse.

Leko, 45 ans, succède à Carl Hoefkens qui avait été remercié dimanche dernier. Arrivé en début de saison à la place de Ronny Deila, parti au Club de Bruges, Hoefkens a fait les frais des mauvais résultats des 'Rouches' qui pointent à la 9e place avec 23 points en 20 matches.

Le Croate va diriger son cinquième club différent en Jupiler Pro League après avoir entraîné Oud-Heverlee Louvain (2014), Saint-Trond (2016-2017), le Club de Bruges (2017-2019) et l'Antwerp (2020). Il a été champion de Belgique et a remporté la Supercoupe de Belgique avec les Brugeois en 2018 et a conquis la Coupe de Belgique avec les Anversois en 2020.