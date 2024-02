Iver Fossum signe à Courtrai

Fossum a débuté sa carrière à Stromsgodset. En 2016, il est parti en Allemagne, à Hanovre. Trois ans plus tard, il a signé à Aalborg, au Danemark. Le médian est arrivé à Midtjylland en début de saison. Il compte 14 présences et 1 but en équipe nationale.

Courtrai est lanterne rouge du championnat avec 15 unités.