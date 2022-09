Jan Vertonghen est arrivé: le Diable Rouge le plus capé de l'histoire a signé à Anderlecht (vidéo)

Jan Vertonghen est un joueur d'Anderlecht. Le défenseur des Diables Rouges, âgé de 35 ans, a paraphé son contrat de deux ans en faveur d'Anderlecht. Selon Sudinfo, il touchera un salaire de 3 millions d'euros brut par an. Il arrive en provenance de Benfica, avec qui un accord a été trouvé dans les dernières heures du mercato.

Sterke Jan, comme on le surnomme, aura comme tâche d'encadrer les jeunes défenseurs du Sporting, qui vont pouvoir profiter de son énorme expérience pour progresser au fil des mois. "Au RSC Anderlecht, il apportera une bonne dose d'expérience dans un groupe jeune et il constituera un atout très important pour la défense des Mauve et Blanc", précise son nouvel employeur.

Après Toby Alderweireld et Dedryck Boyata, il est le troisième défenseur de notre équipe nationale à faire son retour en Pro League cet été. Vertonghen arrive au RSC Anderlecht qui vient de subir deux défaites en Jupiler Pro League (2-1 à l'Union et 0-1 face à La Gantoise). Les Mauves ne sont que 7e au classement avec un bilan de 9 points sur 18. Ils accueillent OHL dimanche à 13h30.