Jean-Louis Garcia devient le nouvel entraineur du RFC Seraing, ont annoncé les dirigeants du club dans une conférence de presse lundi après-midi. Il succède à Jordi Condom et rejoint le club liégeois avec son adjoint Manuel Nogueira.

Le coach français rejoint le RFC Seraing pour une période de 18 mois. "Être performant, avoir des résultats et développer des jeunes à haut potentiel, c'est quelque chose qui me séduit. On connait l'ampleur de la tâche. On va essayer d'imposer nos idées, nos principes et surtout notre enthousiasme. Il est important pour moi de mettre toute ma passion dans ce club. Générosité, humilité sont des mots clés dans la réussite du projet", a expliqué le nouvel entraîneur lors d'une conférence de presse.

Selon le coach originaire d'Ollioules, il y aura du travail pour progresser. "On a regardé beaucoup de vidéos et il y a quelques points à améliorer dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans la confiance, notamment en développant la grinta. Après on essaiera de se fixer des objectifs à court terme. Ce qui nous a sauté aux yeux, c'est l'importance d'être plus solide. Il faut que l'équipe soit plus efficace défensivement, avec plus de rigueur tactique et une meilleure lecture rapide des situations de jeu", a-t-il détaillé.

Le Français a notamment entraîné Lens, Châteauroux, Grenoble, Troyes avant d'aller à Nancy jusqu'en mai 2021. En tant que joueur, il avait évolué en Ligue 2, mais aussi en Ligue 1 à Nantes entre 1993 et 1994.

Jean-Louis Garcia arrive à Seraing accompagné de son fidèle adjoint Manuel Nogueira avec qui il collabore depuis plusieurs années. Quant à Marc Grosjean, il reste dans le staff du club.

L'entraîneur français succède à Jordi Condom, remercié après la défaite 2-0 à Malines.