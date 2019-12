Jean-Michel Saive s'implique dans l'Union Belge de Football : il va aider à sa modernisation

Jean-Michel Saive a fait son apparition dans l'Assemblée générale de l'Union Belge de Football en tant qu'administrateur indépendant. Il est accompagné par cinq personnalités du monde du sport. Leur objectif sera d'apporter un regard extérieur et d'aider à la modernisation de la RBFA.

Pour la première fois, six membres indépendants ont été ajoutés à l'Assemblée général de l'Union Belge de Football. Il s'agit Charlotte De Vos, ancienne joueuse de hockey, Michel Pradolini, président des City Pirates (D2 amateurs), Aline Zeler, ancienne Red Flame, Jean-Michel Saive, ancien joueur de tennis de table, Mbo Mpenza, ex-Diable Rouge, et Jos Verschueren, directeur du management sportif à la Vrije Universiteit Brussel.

Auparavant, cette assemblée ne comptait que des membres de la Pro League, de l'ACFF et de Voetbal Vlanderen. Elle s'est réunie pour la première fois dans cette nouvelle forme ce jeudi 19 décembre.

"Nous sommes convaincus que ces six membres indépendants enrichiront nos débats et apporteront plus de diversité", a déclaré Peter Bossaert, le CEO. "De par leurs compétences dans des domaines spécifiques, leur passé de sportif de haut niveau, leur expérience en matière de projets sociétaux ou comme universitaires, ils nous apporteront une valeur ajoutée dans la poursuite de la modernisation de notre organisation."

L'Union Belge souhaite donc profiter d'avis extérieurs pour se développer et devenir "une fédération du futur".