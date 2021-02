Jelle Van Damme, international belge à 31 reprises et ancien joueur, entre autres, du RSC Anderlecht et du Standard de Liège, a décidé de ranger les crampons. Le défenseur de 37 ans, sans club depuis la fin de son aventure à Lokeren au terme de la défunte saison, l'a annoncé vendredi sur Instagram.

"La décision a été tant compliquée que facile car mes enfants ont toujours été ma priorité. Je leur ai promis de ne plus partir trop loin et rien d'intéressant ne m'a été proposé plus proche de chez moi. Donc, je me retire... et pour être honnête il y a plus dans la vie que ce magnifique jeu", a écrit Jelle Van Damme sur Instagram.

Le gaucher, apprécié par les supporters des clubs où il a évolué notamment pour son engagement et sa grinta, aura eu une longue et prolifique carrière. Formé à Beveren puis Lokeren, il a fait ses débuts en D1 belge avec le Germinal Beerschot avant de prendre la direction de l'Ajax Amsterdam (2002-2004), où il a remporté deux titres des Pays-Bas.

Après des passages à Southampton (2004-2005) et au Werder Brême (2005-2006), Jelle Van Damme a posé ses valises au RSCA. En quatre saisons à Saint-Guidon, il a compilé 148 matches, deux titres, une Coupe et une Supercoupe.

Il est passé chez le rival liégeois après un court épisode à Wolverhampton (2010-2011). C'est à Sclessin que Van Damme aura passé la plus grande partie de sa carrière, où il a joué 205 matches entre janvier 2011 et janvier 2016, remportant la Coupe à deux reprises.

Il a quitté Liège pour rejoindre la MLS et les Los Angeles Galaxy (2016-2017) avant de revenir en Belgique, où il a porté les couleurs de l'Antwerp (2017-2019) et de Lokeren (2019-2020).

Dans sa publication, Van Damme a d'ailleurs fièrement posé avec les maillots de ses clubs. Il n'a pas manqué de remercier les fans, les siens mais aussi ceux des adversaires. "Vous étiez le carburant de mon moteur. Et comme on peut le constater actuellement, le jeu est totalement différent sans vous dans les gradins. J'espère un rapide retour à la normale", a-t-il ponctué.

Jelle Van Damme, qui s'est longtemps entretenu physiquement ces derniers mois dans l'espoir de relever un dernier défi, a donc finalement décidé de ranger ses crampons.