Jets de gobelets: amendes pour La Gantoise et Anderlecht

(Belga) Le comité disciplinaire de l'Union belge de football a infligé mercredi une amende de 5000 euros à La Gantoise pour jet d'une bouteille d'eau d'un supporter en direction de l'arbitre Nicolas Laforge.

Un jeune supporter gantois, âgé d'une douzaine d'années, avait lancé une bouteille et des gobelets d'eau en direction de Nicolas Laforge et de son staff à la fin du match contre l'Antwerp (1-2) le 28 août dernier. Le garçon a ensuite présenté ses excuses, selon La Gantoise. Anderlecht a pour sa part écopé de 2000 euros d'amende pour jets de gobelets en direction du gardien de l'Union Anthony Moris et usage de matériel pyrotechnique lors du derby bruxellois, aussi le 28 août. L'Union a elle écopé de 500 euros d'amende pour matériel pyrotechnique. Le Club Bruges (750 euros) et Malines (1000 euros) ont également été mis à l'amende pour le comportement de leurs supporters lors de la 6e journée de championnat. (Belga)