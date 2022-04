Johan Walem quitte son poste de coach de l'équipe féminine d'Anderlecht

L'ancien Diable Rouge Johan Walem arrêtera sa mission de coach principal de l'équipe féminine du RSC Anderlecht de football à la fin de la saison, a annoncé le club jeudi.



Celui qui fut notamment entraîneur des Espoirs belges, de Courtrai et de l'équipe nationale de Chypre, était revenu à Anderlecht, où il joua six saisons (1991-97), l'été dernier après avoir été nommé le 23 mars 2021. Il est bien parti pour décrocher un 5e titre consécutif. "J'ai passé un excellent moment en tant qu'entraîneur de l'équipe féminine", déclare Walem, 50 ans, sur le site du RSCA. "C'était une nouvelle expérience pour moi, j'ai beaucoup appris et je suis très reconnaissant envers mon groupe pour cela. Je veux d'abord tout faire pour terminer la saison avec le titre et la coupe. Après cela, mon rôle est terminé. Mais je crois à 100 % dans le potentiel de cette équipe et la vision du club pour l'avenir des RSCA Women."