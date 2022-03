John van den Brom retrouve de l'emploi en Arabie saoudite

(Belga) Le Néerlandais John van den Brom est le nouvel entraîneur d'Al-Taawon, a annoncé jeudi le club saoudien. Il a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2022-2023.

Van den Brom, 55 ans, a été licencié début décembre du Racing Genk. La saison passée, il avait mené les Limbourgeois à la deuxième place du championnat et à la victoire en Coupe. Al-Taawon représente la troisième aventure à l'étranger pour Van den Brom, qui avait également dirigé Anderlecht entre 2012 et 2014. Aux Pays-Bas, il a entraîné notamment l'AZ, le FC Utrecht et Vitesse.