Jupiler Pro League - A dix après un quart d'heure, le Standard arrache le partage face à La Gantoise

(Belga) Réduit à dix dès le quart d'heure, le Standard a arraché le partage (2-2) face à La Gantoise en ouverture de la saison 2022-2023 vendredi à Sclessin. Les Rouches ont égalisé à la 89e minute.

Auteur d'un début de rencontre en fanfare chez lui, le Standard s'est rapidement retrouvé à dix après l'exclusion d'Alexandro Calut pour deux cartons jaunes (15e). En infériorité numérique, le Standard a laissé le ballon à Gand qui s'est créé une première occasion avec un cafouillage impliquant déjà Tissoudali (23e). Les Liégeois ont procédé en contre et obtenu un penalty pour une faute de Jordan Torunarigha sur Selim Amallah. L'international marocain s'est fait justice pour inscrire le premier but de l'ère 777 Partners, les nouveaux propriétaires américains (1-0, 34e). Après la pause, la Gantoise mettait le plus souvent son nez à la fenêtre. Les Gantois étaient récompensés à la 60e par son milieu de terrain marocain Tarik Tissoudali (1-1). La Gantoise se positionnait dans la partie de terrain des Rouches et voyait un centre de Sven Kums déposé sur la tête du Serbe Darko Lemajic qui inscrivait le 1-2 à la 79e. Le Standard du Norvégien Ronny Delia n'a rien voulu lâcher et sur une phase identique, de la gauche cette fois, Noe Dussenne égalisait de la tête sur un centre de Cihan Canak (89e). Arnaud Bodart sauvait encore un ballon sur corner à la 98e. La première journée se poursuit samedi avec un derby wallon entre Charleroi et Eupen (16h00). Seraing se rend à Zulte Waregem et Courtrai reçoit Oud-Heverlee Louvain (18h30). L'Union débutera sa saison à Saint-Trond (20h45). Dimanche, le Club de Bruges entame la défense de son titre contre Genk (13h30). L'Antwerp se rend à Malines (16h00) et Anderlecht reçoit Ostende (18h30) et le promu Westerlo reçoit le Cercle de Bruges (21h00). (Belga)