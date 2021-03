Pro League: Anderlecht est l'équipe qui fait le plus de passes... vers l'arrière!

D'après les données analysées par l'Observatoire du football CIES, le RSC Anderlecht est l'équipe belge qui effectue le plus de passes en arrière, avec un score de 36,8%.

L'Observatoire du football CIES a analysé les données InStat sur la direction des passes effectuées lors de la saison en cours par plus de 500 équipes de 31 championnats européens. Jusqu'ici, aucune équipe n'a une aussi forte proportion de passes en arrière que Manchester City (41,6%).

À l'image du City de Pep Guardiola, d'autres équipes dont le jeu est fortement basé sur la possession sont aux premiers rangs: Shakhtar Donetsk, Chelsea, Arsenal, Barcelone, Real Madrid, etc. Le seul club français dans le top 10 est Paris Saint-Germain: 9e avec en moyenne 38,4% de passes en arrière.

Le premier club belge est le RSC Anderlecht (41e) avec 36,8%. Le Top 5 de Jupiler Pro League est composé de La Gantoise (36,1%), de Genk (35,7%), de Bruges (35,4%) et de l'Antwerp (34,4%). Le Standard est 11e avec 32,9% et Charleroi est juste derrière avec 32,3%.

D'après l'étude du CIES, plus les ligues sont compétitives, plus les équipes effectuent des passes en arrière. Les plus forts pourcentages ont été enregistrés en Premier League (36,5%), Serie A (35,6%) et Ligue 1 (35,3%). Les premières divisions néerlandaise, allemande, russe et espagnole complètent le Top 7, alors que la Bundesliga autrichienne est dernière (29,6%).

