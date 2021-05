Pro League: Anderlecht est le meilleur club formateur, selon une étude

L'Observatoire du football CIES a publié lundi une étude qui recense les meilleurs clubs formateurs européens, sur base du taux d'emploi des joueurs. En Belgique, Anderlecht domine le classement devant le Standard et Ostende.

L'Observatoire du football CIES a publié lundi une étude qui révèle le taux d'emploi des joueurs formés au club (ceux ayant été pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans dans leur club d'emploi) dans les équipes de 27 premières divisions d'associations membres de l'UEFA. Le plus fort pourcentage de minutes par les formés au club a été enregistré pour les Slovaques de MSK Zilina (61,5%), tandis que Celta Vigo (49,0%) présente la valeur la plus élevée dans le Big-5.

Les joueurs formés au club ont disputé une majorité de minutes de championnat aussi à Dynamo Kyiv (60,2%), Sigma Olomouc (52,0%) et FC Slovacko (51,1%). En Pro League, le premier club belge à figurer dans ce classement est le Sporting d'Anderlecht, avec 32,47% pour 12 joueurs. Le Standard de Liège est 2e avec 24,08% et 9 joueurs.

Au niveau des championnats du Big-5, après Celta Vigo, on trouve deux clubs basques: Real Sociedad (48,5%) et Athletic Club (40,6%). En Ligue 1 française, le trio de tête se compose de l'AS St-Étienne (35,0% des minutes par 17 formés au club), l'Olympique Lyonnais (21,2%, 8) et Nîmes Olympique (20,2%, 7).

Par championnat, les valeurs s'étendent de 26,8% en Slovénie à 4,7% au Portugal. Au niveau du Big-5, seule la Liga espagnole (15,7%) se situe en dessus de la moyenne européenne (13,2%). Les équipes anglaises (12,6%) ont aussi fait plus appel à des joueurs formés au club que les clubs français (11,8%), allemands (10,5%) et, surtout, italiens (5,0%).



© www.football-observatory.com