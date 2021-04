Pro League: Anderlecht N'EST PAS le meilleur club pour les jeunes, selon une étude

L'Observatoire du football CIES a présenté sa 333e Lettre hebdomadaire lundi. Celle-ci dévoile le pourcentage de minutes disputées par les footballeurs n'ayant pas encore célébré leur 21e anniversaire au moment des matchs de championnat joués cette saison pour 999 clubs de 71 premières divisions actuellement en cours à travers le monde.

Le plus haut pourcentage au niveau des clubs du Big-5 a été enregistré pour le Borussia Dortmund (28,5%). Les Allemands devancent trois clubs de Ligue 1: l'OGC Nice (24,3%), l'AS Monaco (24,1%) et le Stade Rennais de Jérémy Doku (20,7%). Les plus fortes proportions dans les autres grands championnats européens ont été mesurées pour Wolverhampton (16,2%), le FC Barcelone (15,0%) et l'Hellas Vérone (11,7%).

Sept équipes du Big-5 n'ont jusqu'ici aligné en championnat aucun joueur de moins de 21 ans parmi lesquelles l'Inter Milan de Romelu Lukaku.

En Belgique, c'est le Cercle de Bruges qui a le plus grand pourcentage: 20%. Les voisins du Club devancent le Standard (18,7%) et Anderlecht (18,4%). A noter que les Mauves ont tout de même la moyenne d'âge la plus basse (23,1 ans). Saint-Trond et Bruges complètent le top 5. A l'autre bout, c'est l'Antwerp qui a donné le moins de chances à des U21 (0,6% des minutes).



© https://football-observatory.com