Jupiler Pro League - Anderlecht "regrette" et "condamne fermement" les incidents du Clasico au Standard

(Belga) Le RSC Anderlecht "regrette" et "condamne fermement" les incidents qui ont mené à l'arrêt définitif du Clasico sur le terrain du Standard dimanche alors que le score était de 3-1 pour les Liégeois. Le club bruxellois a réagi dimanche soir dans un communiqué.

"Le RSC Anderlecht regrette les incidents qui ont conduit à l'arrêt du match contre le Standard de Liège, ce dimanche soir", a écrit le RSCA. "Le club comprend évidemment le mécontentement de ses supporters. Le Sporting n'est actuellement pas là où il devrait être. Cependant, le club condamne fermement ces incidents et il engagera un dialogue avec ses fans dans les prochains jours." Le Clasico entre le Standard et Anderlecht a été interrompu après 63 minutes à cause de jets de fumigènes de la part des supporters anderlechtois. La rencontre avait déjà été interrompue pendant une dizaine de minutes quand les supporters mauves ont jeté une première fois des fumigènes alors que le Standard venait d'inscrire le 3-1, score sur lequel la rencontre s'est arrêtée. La Pro League a déjà infligé une amende de 50.000 euros à Anderlecht. Après la rencontre, des incidents ont également eu lieu en dehors du stade entre les supporters des deux camps qui se sont lancés des fumigènes, pavés et autres projectiles. Plusieurs supporters et policiers ont été blessés. Aucun blessé grave n'est à déplorer. (Belga)