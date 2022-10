Jupiler Pro League - Après son idylle européenne, le Club Bruges déchante contre Westerlo

(Belga) Fort d'un incroyable bilan de 9/9 en Ligue des Champions après sa victoire contre l'Atlético de Madrid en milieu de semaine, le Club Bruges est redescendu de son petit nuage. Samedi sur la scène domestique, les Brugeois se sont inclinés 0-2 devant Westerlo lors de la 11e journée de D1A. L'attaquant sud-africain Lyle Foster a inscrit un doublé (53e, 86e) pour les Campinois. C'est la première fois de son histoire que Westerlo, promu dans l'élite après son titre dans l'antichambre acquis lors du défunt exercice, s'impose au Jan Breydel.

La première mi-temps s'est ponctuée sur un score vierge malgré des opportunités de part et d'autre, notamment pour Noa Lang et Nacer Chadli de part et d'autre. Organisée et entreprenante, l'équipe de Jonas De Roeck a ouvert le score via Foster, qui a profité d'un ballon relâché par Simon Mignolet, qui s'était pourtant interposé devant Nene Dorgeles arrivé seul devant lui (0-1, 53e). Sans Ferran Jutgla, Kamal Sowah et Abakar Sylla, au repos, le Club n'a pas été capable de réagir. Pire, il a encaissé un deuxième but signé Foster, seul au 2e poteau à la suite d'un coup franc (0-2, 86e). Les Gazelles s'étaient déjà inclinées au Standard (3-0) cinq jours après une retentissante victoire au FC Porto (0-4). Vendredi, l'Antwerp a ouvert le bal en battant 2-0 Saint-Trond, réduit à 10 en première mi-temps. Le Great Old est largement en tête avec un bilan de 30 points sur 33. Genk, qui a battu Courtrai (2-1) en début de soirée, est deuxième avec 28 points alors que le Club est 3e (22 pts). Dimanche, Anderlecht ira à Malines (13h30), le choc wallon entre Charleroi et le Standard débutera à 18h30 alors que l'Union, dont le bilan européen est aussi de 9/9, accueillera le Cercle en soirée (21h). (Belga)