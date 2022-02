Battu à Bruges, Charleroi marque un coup d'arrêt dans sa lutte pour le Top 4

Le Club de Bruges s'est offert une victoire importante contre le Sporting de Charleroi (2-0), dimanche soir, dans le cadre de la 27e journée de championnat de Belgique. Les Brugeois se sont imposés grâce à un doublé de Rits (36e et 58e), et ils reprennent ainsi la 3e place du classement à Anderlecht.

Au classement, le Club peut se remettre à rêver de titre après le revers de l'Union face à Saint-Trond. Les Brugeois (51 points) sont troisièmes à 9 points des leaders bruxellois et à 2 points de l'Antwerp. Charleroi, 6e (43 points), devra batailler pour arracher un ticket pour les playoffs 1 puisque la 4e place est occupée par les Anderlechtois et leurs 48 points.

La première occasion réelle est venue après un quart d'heure pour les Carolos, qui ont vu une frappe du gauche de Heymans mettre à contribution Mignolet au bout d'une jolie action collective (16e). Les Brugeois se sont créés leur propre possibilité peu après: De Ketelaere s'est faufilé entre les défenseurs pour glisser un ballon à Sobol, totalement oublié au deuxième poteau, mais celui-ci a manqué d'instinct et trop tardé à frapper, permettant à Kamara de s'interposer (21e).

Après un début de rencontre assez calme, Bruges a pris l'avantage à la suite d'une reconversion offensive éclair lancée par Nsoki vers Odoi puis dans la foulée de Rits qui a envoyé le ballon au-delà du portier des Zèbres (1-0, 36e). Le Club est donc rentré aux vestiaires aux commandes, alors que les échanges avaient été relativement équilibrés jusqu'alors.

Skov Olsen a cru doubler la mise après la reprise, lancé sur son côté de la surface par Noa Lang, mais son envoi trop croisé est passé de peu à côté du cadre (53e). Quelques minutes plus tard, Mechele s'est interposé in extremis devant Golizadeh (57e) avant que Mats Rits ne se charge de doubler la mise sur l'action consécutive, bien servi par Skov Olsen en retrait pour envoyer le ballon à bout portant dans le plafond (2-0, 58e). Les Zèbres ont cherché à réagir avec une combinaison entre Badji et Zorgane, mais le premier a manqué de précision à la conclusion alors que la défense était éliminée (61e).

Mignolet y est allé de sa contribution en s'imposant devant Tchatchoua avant que Kamara ne lui réponde en écartant l'envoi de Skov Olsen sur le contre brugeois mené par De Ketelaere (77e). La partie d'attaque-défense s'est poursuivie avec une nouvelle double occasion, pour un Skov Olsen trop personnel d'un côté alors qu'Adamyan était totalement seul, puis pour Tchatchoua à nouveau vaincu par une bonne sortie de Mignolet (83e). À l'issue d'un rush d'Adamyan sur la ligne de fond carolo, le jeune Cisse Sandra s'est vu offrir une opportunité cinq étoiles, mais Van Cleemput s'est jeté pour contrer la tentative (85e) et limiter la casse pour les Zèbres.