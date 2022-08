Jupiler Pro League - Benchaib pourrait manquer 3 matches, Albanese et Ishaq 2

(Belga) Parmi les exclus du week-end lors de la deuxième journée du championnat de Belgique de football, Amine Benchaib (Courtrai), Abdulrazaq Ishaq (Anderlecht) et Alessandro Albanese (Ostende) sont ceux qui risquent le plus gros, suivant les propositions faites lundi par le parquet de l'Union belge de football.

Amine Benchaib a reçu un carton rouge dès la 26e minute de jeu lors du déplacement de Courtrai à Seraing (0-1) dimanche pour un tackle dangereux sur Mansoni qui est sorti quelques minutes plus tard. Le parquet a proposé une sanction de quatre matches, dont trois effectifs et un avec sursis, ainsi qu'une amende de 3.500 euros. Alessandro Albanese s'est vu montrer lui le bristol rouge, après intervention du VAR, à la 55e lors de la victoire d'Ostende sur Malines (2-1) samedi, pour une faute sur Storm. Albanese risque une suspension de trois matches, dont deux effectifs et un avec sursis, ainsi qu'une amende de 1.500 euros. Auteur d'un coup de coude sur le Brugeois Da Silva, Abdulrazaq Ishaq a été exclu à la 31e minute du duel perdu samedi par Anderlecht au Cercle (1-0). L'Anderlechtois se voit proposer une suspension de trois matches dont deux effectifs et un avec sursis, ainsi qu'une amende de 2.500 euros. Pietro Perdichizzi (Westerlo) exclu à Oud-Heverlee (2-0) samedi risque lui un match effectif de suspension et 1.000 euros d'amende. Dans le match entre Courtrai et Seraing, les Sérésiens se sont retrouvés aussi à dix après l'exclusion du Français Marvin Tshibuabua à la 87e, qui a empêché Mbayo d'aller au but. Selon le parquet de l'Union belge, une suspension d'un match avec sursis pourrait lui être infligée ainsi qu'une amende de 500 euros. Les joueurs et les clubs peuvent soit accepter la proposition soit la refuser auquel cas leur dossier est renvoyé devant le Comité disciplinaire mardi. (Belga)