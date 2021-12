Jupiler Pro League - Bingourou Kamara prêté par Strasbourg à Charleroi

(Belga) Charleroi a obtenu le prêt, sans option d'achat, du gardien sénégalais Bingourou Kamara qui arrive en provenance de Strasbourg en France, ont annoncé les deux clubs jeudi.

Formé à Tours, Kamara, 25 ans, a rejoint Strasbourg en 2017. Il avait notamment remporté la Coupe de la Ligue en 2019 avec le club alsacien. En Ligue 1, le Sénégalais n'a joué que 27 rencontres en quatre ans, devant faire avec la concurrence de Matz Sels (ex-Gand et Anderlecht) et Eiji Kawashima (ex-Standard). Chez les Zèbres, il aura la charge de remplacer Hervé Koffi durant la Coupe d'Afrique des Nations. Le portier burkinabé a eté sélectionné avec le Burkina Faso pour participer à la CAN qui débute le 9 janvier au Cameroun. Kamara est le troisième renfort de Charleroi pour ce mercato hivernal après les arrivées des attaquants Vakoun Bayo et Nauris Petkevicius. (Belga)