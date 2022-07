Jupiler Pro League - Blessé au genou, Abdelkahar Kadri sera opéré ce mardi

(Belga) Victime d'une blessure au genou à l'entraînement, le milieu du FC Courtrai Abdelkahar Kadri passera sur la table d'opération ce mardi.

"Lors du stage aux Pays-Bas, Abdelkahar Kadri s'est blessé au genou", a confirmé lundi le club. "Après un examen plus approfondi, il a été décidé que Kadri serait opéré demain. Nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement." Kadri, 22 ans, joue pour les Kerels depuis l'été 2021. Le milieu offensif a joué un total de 25 matchs la saison dernière, marquant deux buts et délivrant six passes décisives. (Belga)